Bonanni: “Corsa scudetto? L’Inter ha le potenzialità di allungare ma…”

Matteo Pifferi Redattore 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 01:02)

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio anche della vittoria dell'Inter contro il Genoa:

"L'Inter può allungare? Ha le potenzialità per farlo purché ha una rosa importante. Il campionato però si è livellato verso l'alto, quindi le grandi squadre possano perdere con chiunque".

Sulla Juventus — "La Juventus mi è piaciuta molto ieri e l'ho vista andare ad un ritmo più alto rispetto al solito. Penso che contro la Roma sarà la partita giusta per capire se la Juventus può veramente ambire ad entrare tra le prime quattro".

Sulla Fiorentina — "Continuo a pensare che Vanoli sia un buon allenatore, ma in questo momento non credo possa più tirare fuori qualcosa da un gruppo del tutto demoralizzato. I calciatori stanno vivendo una situazione in cui non possono girare per la città, quindi ad ogni sconfitta si finisce per stare male. Al momento c'è qualcosa di rotto anche proprio all'interno del gruppo, quindi forse ora il piano potrebbe essere quello di arrivare a Gennaio e poi fare una rivoluzione per portare dentro sette/otto elementi con il coltello fra i denti".