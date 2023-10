Tonali, stipendio congelato: “Durante la squalifica non avrà dal Newcastle gli 8mln più bonus”

"Il centrocampista azzurro non percepirà dal Newcastle gli 8 milioni più bonus stagionali durante la squalifica, come previsto dal contratto. In aggiunta corre anche il rischio di non potersi allenare: in Inghilterra non esiste un protocollo, c’è il precedente dell’attaccante del Brentford Ivan Toney, squalificato per 15 mesi — poi ridotti a 8 — per aver puntato su partite del suo club e anche su se stesso, che per 4 mesi non ha potuto lavorare coi compagni perché così era previsto dal dispositivo di squalifica".