Max Tonetto, ex giocatore tra le altre della Roma, ha parlato a La Stampa di Spalletti alla Juventus:
Tonetto: “Ecco cosa può dare Spalletti alla Juventus. E non è di certo uno che…”
«Cosa può dare alla Juventus? Tutto quello che serve a una squadra per esprimersi al meglio. Sa entrare subito dentro la testa di tutti i suoi giocatori con un lavoro quotidiano, chiede tanto ma dà tutto anche lui».
La rosa bianconera le sembra adatta al calcio di Spalletti?
«Qualsiasi squadra può esserlo, perché in realtà sa adattarsi lui alle caratteristiche dei giocatori. Non è di certo lui uno di quegli allenatori bloccati da un sistema di gioco».
Può essere un problema subentrare a stagione in corso per un allenatore come Spalletti?
«No, assolutamente. Nella sua carriera lo ha già dimostrato, in realtà a lui serve davvero poco per capire come fare a sistemare le cose che non vanno o a valutare anche quei giocatori che magari inizialmente non conosce».
E a questa Juve cosa manca per tornare a competere al vertice del campionato?
«Penso poco, nel senso che secondo me già così è una squadra con tutte le carte in regola per potersela giocare fino in fondo in campionato. Credo che la Juve sia sempre stata tra le squadre più accreditate per raggiungere almeno l’obiettivo della qualificazione in Champions League».
