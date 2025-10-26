Dopo sette vittorie consecutive, l'Inter incappa nella terza sconfitta in campionato. I nerazzurri cadono contro il Napoli in un match infuocato dentro e fuori dal campo. Il Giornale analizza la gara così: "Il tonfo dell'Inter è rumoroso e ha molte spiegazioni. Di certo il rigore fischiato dopo mezz'ora a Mkhitaryan, per un fallo non fatto, inclina il piano della sfida in favore dei campioni in carica, ma sarebbe miope non vedere i tanti errori nerazzurri, in attacco come in difesa. Assurdo il terzo gol, preso su azione nata da rimessa laterale. Errori di mira in serie di un nervosissimo Lautaro, che sul 2-1 si becca platealmente e sguaiatamente proprio col suo ex allenatore. Nell'occasione: tutti colpevoli, nessuno assolto".

"La vera Inter dura un tempo e un quarto d'ora. Il Napoli, detto del favore di un rigore che sblocca la partita, è forte e migliore negli episodi che contano e nella mezz'ora finale, quando Chivu se le gioca proprio tutte, stavolta senza esito. Il rigore dell'1-0 è l'ombelico della sfida. L'arbitro Mariani non fischia subito, ma ferma il gioco mentre l'Inter riparte in contropiede, perché qualcuno (il guardalinee, che ha visto l'azione da molto più lontano di lui) gli dice qualcosa nell'auricolare. A quel punto, il Var è fuori causa e non può più intervenire. Della serie, quando il protocollo si conferma supercazzola".