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Toni: “Inter male col Bodo ma Chivu ha fatto qualcosa di speciale. Dal mercato mi aspetto…”
Intervenuto ai microfoni di Dazn a margine della festa scudetto dell'Inter, Luca Toni è tornato a parlare della stagione dei nerazzurri ma anche di cosa si aspetta dal mercato estivo:
"L'Inter è uscita male col Bodo ma ha fatto comunque una grande stagione. Chivu ha fatto qualcosa di speciale perché ha ereditato una squadra che ha preso una bella mazzata. Ha provato a fare dei cambiamenti all'inizio e non c'è riuscito, poi ha continuato sulla vecchia strada ed è riuscito a portare a casa lo scudetto.
Le altre non hanno fatto bene ma l'Inter ha fatto bene. Ha vinto con molta facilità ma l'Inter ha fatto bene. Dal mercato mi aspetto un giocatore che possa far cambiare il modulo, un giocatore che salti l'uomo per diventare protagonisti in Europa. L'Inter ha troppi pochi giocatori che saltano l'uomo, una rosa come l'Inter ha bisogno di giocatori così"
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