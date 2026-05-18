La discussione era tra me e quelli che dicono che è il gioco che guida e comanda tutto, persino rispetto al risultato. Invece, purtroppo, i fatti si sono incaricati di dimostrare che il gioco senza risultati rimane niente mentre i risultati senza il gioco rimangono risultati.

Anche quelli che dicono che Spalletti sarebbe secondo, avendo fatto 52 punti da quando è alla Juventus, è vero, benissimo, ma spalmato su tutto il campionato sarebbe a 71 e quindi non avrebbe la matematica certezza della Champions League per la dimostrazione, ancora una volta, che avete fallito e che, soprattutto, prendersela in odio ad una persona è un compito che possono avere i nani"