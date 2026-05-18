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fcinter1908 ultimora Ordine: “L’avete capito a chi era rivolto ‘espatriare’? Non certo i pisquani interisti che…”

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Ordine: “L’avete capito a chi era rivolto ‘espatriare’? Non certo i pisquani interisti che…”

Ordine: “L’avete capito a chi era rivolto ‘espatriare’? Non certo i pisquani interisti che…” - immagine 1
Intervenuto sul suo account Twitter, Franco Ordine è tornato sulla discussione con Trevisani a Pressing
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto sul suo account Twitter, Franco Ordine è tornato sulla discussione con Trevisani a Pressing e sulla famosa frase 'dovete espatriare se succede': "L'avete capito, finalmente, a chi era destinato il 'dovete espatriare se succede'? Non c'entrava niente l'Inter tantomeno gli interisti, ancora meno i pisquani che agitavano ieri gli striscioni. Non c'entravano niente.

Ordine: “L’avete capito a chi era rivolto ‘espatriare’? Non certo i pisquani interisti che…”- immagine 2

La discussione era tra me e quelli che dicono che è il gioco che guida e comanda tutto, persino rispetto al risultato. Invece, purtroppo, i fatti si sono incaricati di dimostrare che il gioco senza risultati rimane niente mentre i risultati senza il gioco rimangono risultati.

Ordine: “L’avete capito a chi era rivolto ‘espatriare’? Non certo i pisquani interisti che…”- immagine 3

Anche quelli che dicono che Spalletti sarebbe secondo, avendo fatto 52 punti da quando è alla Juventus, è vero, benissimo, ma spalmato su tutto il campionato sarebbe a 71 e quindi non avrebbe la matematica certezza della Champions League per la dimostrazione, ancora una volta, che avete fallito e che, soprattutto, prendersela in odio ad una persona è un compito che possono avere i nani"

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