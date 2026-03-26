Intervenuto al podcast Cose Scomode, Luca Toni, ex centravanti, è tornato così sul periodo di flessione dell'Inter nelle ultime partite

Marco Astori Redattore 26 marzo - 17:35

Intervenuto al podcast Cose Scomode, Luca Toni, ex centravanti, è tornato così sul periodo di flessione dell'Inter nelle ultime partite: "Secondo me la pecca dell'Inter sono le due partite col Bodo. Poi se mi chiedi cosa non mi piace, a me non piace il modulo: solo in Italia esiste sto 5-3-2, Chivu ha provato a cambiarlo ad inizio stagione ma non gli hanno comprato i giocatori. Ha sbagliato le due col Bodo, ma è primo: ha ancora sei punti di vantaggio.

Io dico: se l'Inter sta facendo così male, allora le altre? Io non ho mai visto una squadra che per nove mesi gioca un gran calcio: non puoi tenere nove mesi un gran calcio, ma devi vincere lo stesso anche magari per la giocata del campione. Dimarco e Dumfries non possono essere sempre al 100%: quando giocano normale, l'Inter fatica a creare, dipende troppo dagli esterni e non ha gente che salta l'uomo.

Ma come fai a migliorare questa Inter? In tutti i ruoli sono tutti forti! Ma è noioso, solo in Italia è rimasto il 5-3-2: poi in Europa prendi gli schiaffi. Se al Bayern giochi col 5-3-2 ti mettono in galera. Poi mi fate ridere. Conte è uno stratega che è a -7 da Chivu che fa cagare che è primo: boh non lo so... Conte è un vincente, ma al di là degli infortuni qualcosa ha sbagliato: e voi attaccate Chivu il primo anno all'Inter in cui se tutto va bene porta a casa uno scudetto".