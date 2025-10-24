Toni: “Scudetto? Inter e Napoli più forti, ma il Milan può farcela perché…”

Luca Toni ha parlato della lotta scudetto nel corso dell'ultima puntata del podcast Aura Sport. Qui alcune delle considerazioni dell'ex attaccante: “L’Inter e il Napoli sono molto più forti del Milan, però abbiamo visto negli ultimi anni tanti campionati vinti non dalla squadra più forte. Quindi il Milan con un allenatore quadrato, bravo, che riesce a ottenere il massimo dalla squadra che ha a disposizione, perché la prima cosa che ha fatto è stata sistemare la difesa.