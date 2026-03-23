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Ordine: “Inter non deve preoccuparsi: io sono più preoccupato per la Nazionale perché…”

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Franco Ordine, intervenuto a Pressing, ha analizzato così il momento di flessione dell'Inter dopo il pareggio di Firenze
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Franco Ordine, intervenuto a Pressing, ha analizzato così il momento di flessione dell'Inter dopo il pareggio di Firenze: "Può capitare in una stagione un momento così, non ci sono solo alti. Io devo dire, per il vantaggio che ha, non c'è da preoccuparsi: io sono più preoccupato per la Nazionale perché Dimarco va piano, Barella non è brillante, Bastoni è infortunato.

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Questi sono i pilastri. Noi non possiamo non segnalare il problema fisico: la Fiorentina era reduce da un giovedì sera in Polonia e sembrava avesse fatto due settimane di vacanza. Thuram? Si diceva fosse indispensabile per lui Lautaro: ma è impensabile che la sua assenza condizioni tutta la squadra.

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