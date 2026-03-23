Alessio Tacchinardi, ex calciatore, intervenuto negli studi di Pressing, ha parlato così del pareggio dell'Inter di ieri sera

Marco Astori Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 15:32)

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, intervenuto negli studi di Pressing, ha parlato così del pareggio dell'Inter di ieri sera contro la Fiorentina: "Sicuramente l'Inter è in difficoltà, anche fisica: dico anche che, avendo avuto la fortuna di giocare con grandi leader, Lautaro è troppo importante.

E' una squadra che ha poca personalità, anche svuotata: un Thuram di livello bassissimo. Fisicamente non è al top, manca un leader e prende un gol su un errore di Barella dettato da un po' di presunzione: tutto questo fa scattare il campanello d'allarme. Nel primo tempo ha preso imbarcate che non ho mai visto all'Inter: è poco attenta e sta pagando fisicamente.

Si sta caricando sulle spalle questa squadra Pio Esposito: è un ragazzo di vent'anni, forte, con grandi attributi. Thuram è sparito dal campo. Barella non può fare una roba del genere. L'Inter morde poco. Le prossime due sono veramente decisive".