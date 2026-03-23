FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Tacchinardi: “Thuram sparito, Barella non può fare quella roba! L’Inter è svuotata”

ultimora

Tacchinardi: “Thuram sparito, Barella non può fare quella roba! L’Inter è svuotata”

Tacchinardi: “Thuram sparito, Barella non può fare quella roba! L’Inter è svuotata” - immagine 1
Alessio Tacchinardi, ex calciatore, intervenuto negli studi di Pressing, ha parlato così del pareggio dell'Inter di ieri sera
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, intervenuto negli studi di Pressing, ha parlato così del pareggio dell'Inter di ieri sera contro la Fiorentina: "Sicuramente l'Inter è in difficoltà, anche fisica: dico anche che, avendo avuto la fortuna di giocare con grandi leader, Lautaro è troppo importante.

Tacchinardi: “Thuram sparito, Barella non può fare quella roba! L’Inter è svuotata”- immagine 2
Getty Images

E' una squadra che ha poca personalità, anche svuotata: un Thuram di livello bassissimo. Fisicamente non è al top, manca un leader e prende un gol su un errore di Barella dettato da un po' di presunzione: tutto questo fa scattare il campanello d'allarme. Nel primo tempo ha preso imbarcate che non ho mai visto all'Inter: è poco attenta e sta pagando fisicamente.

Tacchinardi: “Thuram sparito, Barella non può fare quella roba! L’Inter è svuotata”- immagine 3
Getty Images

Si sta caricando sulle spalle questa squadra Pio Esposito: è un ragazzo di vent'anni, forte, con grandi attributi. Thuram è sparito dal campo. Barella non può fare una roba del genere. L'Inter morde poco. Le prossime due sono veramente decisive".

Leggi anche
Samuel compie gli anni, l’Inter: “Pilastro, barriera, muro indistruttibile. Auguri,...
Inter, cercasi Lautaro disperatamente. Si salva solo Esposito: per lui pronto il rinnovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA