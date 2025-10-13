FC Inter 1908
La top 11 di Rafa Benitez: sceglie un solo interista su otto proposti! Ecco la formazione

Proposti otto interisti, Rafa Benitez ne sceglie solo uno nella sua top 11: ecco la miglior formazione per lo spagnolo
Alessandro Cosattini Redattore 

Rafa Benitez sceglie un solo giocatore dell'Inter nella sua top 11, realizzata con La Gazzetta dello Sport. Tanti gli interisti 'proposti' all'allenatore: da Julio Cesar a Milito, da Samuel a Sneijder, da Maicon a Zanetti, da Cambiasso a Eto'o. Ecco tutte le scelte dell'ex tecnico nerazzurro:

Reina in porta; Carvajal, Pepe, Ramos e l’ex capitano nerazzurro Zanetti in difesa; a centrocampo Gerrard, Xabi Alonso e Lampard, in attacco Bale e Cristiano Ronaldo ai lati di Torres.

