Rafa Benitez sceglie un solo giocatore dell'Inter nella sua top 11, realizzata con La Gazzetta dello Sport. Tanti gli interisti 'proposti' all'allenatore: da Julio Cesar a Milito, da Samuel a Sneijder, da Maicon a Zanetti, da Cambiasso a Eto'o. Ecco tutte le scelte dell'ex tecnico nerazzurro:
La top 11 di Rafa Benitez: sceglie un solo interista su otto proposti! Ecco la formazione
Proposti otto interisti, Rafa Benitez ne sceglie solo uno nella sua top 11: ecco la miglior formazione per lo spagnolo
Reina in porta; Carvajal, Pepe, Ramos e l’ex capitano nerazzurro Zanetti in difesa; a centrocampo Gerrard, Xabi Alonso e Lampard, in attacco Bale e Cristiano Ronaldo ai lati di Torres.
