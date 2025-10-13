FC Inter 1908
Gol, tiro, dribbling… ecco il ‘giocatore perfetto’ di Zidane: cita due ex Inter

Il 'giocatore perfetto' di Zinedine Zidane, ex fuoriclasse di Juve e Real Madrid: ha citato due ex Inter nel mix perfetto
Alessandro Cosattini Redattore 

Il 'giocatore perfetto' di Zinedine Zidane, ex fuoriclasse di Juve e Real Madrid. Il francese ha citato due ex calciatori dell’Inter alla Gazzetta dello Sport.

Forza: Ibrahimovic

Dribbling: Del Piero

Fiuto del gol: Ronaldo o Cristiano Ronaldo

Visione di gioco: Zidane

Tiro dalla distanza: Modric

Calci piazzati: Del Piero, Platini, Pirlo

Contrasti: Thuram

Leadership: Kroos

