Il 'giocatore perfetto' di Zinedine Zidane, ex fuoriclasse di Juve e Real Madrid. Il francese ha citato due ex calciatori dell’Inter alla Gazzetta dello Sport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gol, tiro, dribbling… ecco il ‘giocatore perfetto’ di Zidane: cita due ex Inter
ultimora
Gol, tiro, dribbling… ecco il ‘giocatore perfetto’ di Zidane: cita due ex Inter
Il 'giocatore perfetto' di Zinedine Zidane, ex fuoriclasse di Juve e Real Madrid: ha citato due ex Inter nel mix perfetto
Forza: Ibrahimovic
Dribbling: Del Piero
Fiuto del gol: Ronaldo o Cristiano Ronaldo
Visione di gioco: Zidane
Tiro dalla distanza: Modric
Calci piazzati: Del Piero, Platini, Pirlo
Contrasti: Thuram
Leadership: Kroos
© RIPRODUZIONE RISERVATA