La “Scala del calcio”, uno degli impianti sportivi più famosi al mondo, passa ufficialmente di mano. È infatti arrivata l’attesa firma del rogito per il trasferimento della proprietà dello stadio San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. I rappresentanti dei due club e del Comune di Milano si sono ritrovati all’alba nello studio del notaio Filippo Zabban, in centro città, per uscirne alla spicciolata pochi minuti fa.

Si è trattato di una corsa contro il tempo per ottenere le necessarie garanzie finanziarie, visto che per la firma ufficiale è stato necessario che prima arrivassero nelle casse comunali i capitali da parte degli istituti di credito coinvolti (in testa Banco Bpm tra quelli italiani). In tutto si tratta di una cifra che si aggira – tra la prima tranche del prezzo d'acquisto, Iva inclusa, e una quota dei debiti pregressi di Milan e Inter verso Palazzo Marino – intorno ai cento milioni di euro. Gli ultimi ostacoli tecnici sono stati risolti nelle ultime ore. L’atto è così arrivato prima della fatidica scadenza del 10 novembre (quando sarebbe scattato il vincolo architettonico sul secondo anello del Meazza che ne avrebbe, di fatto, impedito l’abbattimento).