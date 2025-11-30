Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, è tornato sull'episodio del calcio di rigore non assegnato in occasione di Milan-Lazio: "Il tiro di Romagnoli probabilmente va verso la porta, c'è il contatto con il braccio di Pavlovic e l'arbitro dice calcio d'angolo".
Caressa: “Milan-Lazio, Collu ha pensato di farci fessi. Na pataccata. E scandaloso che…”
Negli studi di Sky Sport si torna a parlare dell'episodio del calcio di rigore non concesso ai biancocelesti
"Voglio fare la ricostruzione: l'arbitro viene richiamato al Var, ed è scandaloso che un arbitro non possa andare al Var perchè ci sono tutti addosso, quelli del Milan, quelli della Lazio. Dobbiamo metterlo magari da un'altra parte. L'arbitro va al Var, guarda e dice: "Adesso la aggiusto io!". Solo questo può essere stato il suo pensiero. Ha pensato di fare fessi tutti. In buona fede eh... Secondo me lui non era sicuro se fosse rigore o meno, sai che faccio? Dico che c'è, ma non lo do. Una pataccata".
"Come fa a essere congruo un movimento che va a trattenere un avversario? Quello è congruo con il wrestling, non con il calcio".
