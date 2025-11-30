"Voglio fare la ricostruzione: l'arbitro viene richiamato al Var, ed è scandaloso che un arbitro non possa andare al Var perchè ci sono tutti addosso, quelli del Milan, quelli della Lazio. Dobbiamo metterlo magari da un'altra parte. L'arbitro va al Var, guarda e dice: "Adesso la aggiusto io!". Solo questo può essere stato il suo pensiero. Ha pensato di fare fessi tutti. In buona fede eh... Secondo me lui non era sicuro se fosse rigore o meno, sai che faccio? Dico che c'è, ma non lo do. Una pataccata".