Il commento dell'ex calciatore sulla partita che si gioca questa sera a San Siro tra la formazione di Chivu e quella di Spalletti

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 20:45)

«Aveva iniziato alla grande poi aveva avuto un problemino e ha avuto difficoltà a rientrare ma anche fisicamente è in crescita».Massimo Ambrosini, su DAZN, ha parlato, prima di Inter-Juve, di Marcus Thuram e delle difficoltà avute nella prima parte della stagione

«Non ha l'istinto del puro goleador anche se con il tempo è tanto migliorato. Non ha la cattiveria di Lautaro, sono due giocatori diversi, Marcus non è un cecchino. È migliorato tanto perché Chivu chiede il giocatore in verticale e quando gioca insieme a Lautaro è lui che fa il vertice più alto», ha sottolineato ancora l'ex calciatore.

«Vedo questa gara come equlibrata, non ci sarà una squadra che avrà alla meglio. La Juve non è venuta a San Siro a contenere, ma mi aspetto comunque un'Inter più arrembante», ha spiegato.

(Fonte: DAZN)