FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ambrosini: “Inter-Juve sarà gara equilibrata. Thuram non ha cattiveria di Lautaro ma…”

ultimora

Ambrosini: “Inter-Juve sarà gara equilibrata. Thuram non ha cattiveria di Lautaro ma…”

Ambrosini: “Inter-Juve sarà gara equilibrata. Thuram non ha cattiveria di Lautaro ma…” - immagine 1
Il commento dell'ex calciatore sulla partita che si gioca questa sera a San Siro tra la formazione di Chivu e quella di Spalletti
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Aveva iniziato alla grande poi aveva avuto un problemino e ha avuto difficoltà a rientrare ma anche fisicamente è in crescita».Massimo Ambrosini, su DAZN, ha parlato,   prima di Inter-Juve, di Marcus Thuram e delle difficoltà avute nella prima parte della stagione

Lautaro Martinez
Getty

«Non ha l'istinto del puro goleador anche se con il tempo è tanto migliorato. Non ha la cattiveria di Lautaro, sono due giocatori diversi, Marcus non è un cecchino. È migliorato tanto perché Chivu chiede il giocatore in verticale e quando gioca insieme a Lautaro è lui che fa il vertice più alto», ha sottolineato ancora l'ex calciatore.

«Vedo questa gara come equlibrata, non ci sarà una squadra che avrà alla meglio. La Juve non è venuta a San Siro a contenere, ma mi aspetto comunque un'Inter più arrembante», ha spiegato.

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Borghi: “All’Inter stasera si chiede un segnale. Curioso di capire chi manderà...
Serena: “Inter cambiata con Chivu. Rispetto alla squadra di Inzaghi ora…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA