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I gol al Mondiale U20, l’esplosione in Belgio, ora l’Inter: ecco chi è Khalaili
Manca ancora l'ufficialità, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: Anan Khalaili sarà un nuovo calciatore dell'Inter. L'esterno classe 2004 lascia l'Union Saint-Gilloise per raccogliere la pesante eredità di Denzel Dumfries, e si appresta a diventare il primo israeliano della storia nerazzurra.
Figlio d'arte (suo Majdi era un ex centrocampista con quasi 300 presenze nel campionato locale), Anan Khalaili a 10 anni entra nel settore giovanile del Maccaibi Haifa, compiendo tutta la trafila del vivaio fino ad esordire in Prima Squadra neanche maggiorenne il 2 febbraio 2022, in occasione dell'incontro di Coppa d'Israele contro l'Hapoel Hadera. Contestualmente viene regolarmente convocato dalle Nazionali giovanili, arrivando a diventare uno dei protagonisti del grande cammino di Israele nel Mondiale U20 del 2023, chiuso al terzo posto e con 3 gol segnati.
Le sue prestazioni gli valgono le attenzioni dell'Union Saint-Gilloise, che decide di portarlo in Belgio nell'estate del 2024. Qui si afferma come uno dei migliori esterni del campionato belga, mettendosi in mostra anche in ambito europeo, in Europa League prima e in Champions League poi. Proprio qui ha modo di sfidare l'Inter, il 21 ottobre 2025: stranezza del destino, proprio la squadra per la quale giocherà nella prossima stagione.
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