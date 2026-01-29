L'analisi di Tramezzani sull'eliminazione del Napoli dalla Champions League: ora gli azzurri restano in corsa per Coppa Italia e campionato

Matteo Pifferi Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 20:16)

L'allenatore ed ex giocatore Paolo Tramezzani ha parlato a Radio Tutto Napoli dell'eliminazione del Napoli dalla Champions:

"Quanto hanno inciso le assenze? in maniera decisiva. Il Napoli non ha mai potuto schierare con continuità i giocatori migliori. Con tutti disponibili sono convinto che avrebbe superato il turno e giocato un’altra Champions League. La differenza la fanno i giocatori forti, e in questo momento ne mancano troppi per essere competitivi".

Che partita è stata contro il Chelsea?

"Per un’ora il Napoli ha fatto quello che poteva, era anche in vantaggio dopo aver rimontato il gol iniziale. Non rimprovero nulla alla squadra sotto il profilo dell’impegno, della serietà e della dedizione, come già visto anche a Torino contro la Juventus. I limiti emergono quando affronti squadre di pari o superiore livello qualitativo".

Cosa cambia ora con una sola partita a settimana?

"Cambia molto. Ci sarà più tempo per recuperare fisicamente e mentalmente, e magari anche qualche giocatore. Questo può diventare fondamentale. Inoltre ci si può concentrare sul campionato, provando a recuperare posizioni e punti".

Con l’Inter avanti di nove punti, è ancora possibile?

"Vincere il campionato sarà difficilissimo, non solo per il Napoli. L’Inter è molto forte. Però il Napoli ha tutto per chiudere bene la stagione e prepararsi al meglio per l’anno prossimo".