Alessandro Bastoni è salito in prima posizione tra i difensori più costosi in assoluto secondo Transfertmarkt: ecco la motivazione

Transfertmarkt ha aggiornato i valori dei calciatori e Alessandro Bastoni è salito in prima posizione tra i difensori più costosi in assoluto, primato condiviso con Saliba dell'Arsenal. Jatin Dietl, esperto di Serie A per Transfermarkt, ha spiegato il motivo per il quale Bastoni è quasi un unicum a livello mondiale:

"Probabilmente ci sono pochissimi giocatori al mondo completi come lui", ha insistito Dietl, esperto di Serie A per Transfertmarkt. "Bastoni è uno dei motivi principali per cui l'Inter ha subito solo due gol in dieci partite di Champions League e ha mantenuto la porta inviolata sette volte nella fase a gironi, nonostante abbia affrontato avversari come il Manchester City e l'Arsenal. Oltre alle sue importanti qualità difensive, si distingue per la precisione nei passaggi e il controllo di palla"