Tra le colonne di Repubblica, Massimo Mauro, ex calciatore, ha commentato così gli episodi arbitrali controversi di Inter-Atalanta: "Nel complesso il turno ha ribadito che l’Inter è la più forte. Se perde un paio di punti, gli altri ne perdono di più. Perché quando una squadra è più forte, o capita un cataclisma o vince lo scudetto.