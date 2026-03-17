Tra le colonne di Repubblica, Massimo Mauro, ex calciatore, ha commentato così gli episodi arbitrali controversi di Inter-Atalanta: "Nel complesso il turno ha ribadito che l’Inter è la più forte. Se perde un paio di punti, gli altri ne perdono di più. Perché quando una squadra è più forte, o capita un cataclisma o vince lo scudetto.
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fcinter1908 ultimora Mauro: “Su Frattesi è rigore, ma lui non deve ingigantire facendo capriole come se…”
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Mauro: “Su Frattesi è rigore, ma lui non deve ingigantire facendo capriole come se…”
Tra le colonne di Repubblica, Massimo Mauro, ex calciatore, ha commentato così gli episodi arbitrali controversi di Inter-Atalanta
E questo al di là di complottismi a cui ovviamente non credo. Continuo invece a vedere errori in serie, tipo quello di non andare del Var di non richiamare l’arbitro per il fallo da rigore su Frattesi. Il giocatore però non deve ingigantire in quel modo, facendo capriole come se si fosse rotto il piede.
Un atteggiamento simile a quello di troppi altri calciatori che, sempre per colpa del Var, cercano di evidenziare qualsiasi cosa. Una cosa è certa, un altro anno così non si regge, senza un protocollo definito il calcio perderebbe qualsiasi credibilità: prima i ragazzini crescevano imitando l’esultanza al gol, ora crescono esaltando l’infortunio a ogni contrasto".
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