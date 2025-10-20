Trevisani: “Chivu ha fatto questa mossa da grande allenatore. Vuol dire che ha gli attributi”

A Pressing, in onda sui canali Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato anche di Inter e, in particolare, dell'ottimo lavoro svolto fin qui da Cristian Chivu

"A Roma, quando entra Pio Esposito, l'Inter migliora. Perché Lautaro, quando rientra dai viaggi, fa sempre la stessa partita. Chivu, con 15 partite in Serie A, lo ha messo fuori al 60°, così come fatto a Torino sotto 2-1. Lo ha fatto anche all'Olimpico sull'1-0 e con la partita in equilibrio".