FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Trevisani: “Ecco le cifre a cui faccio il fiocco per Barella e Thuram. No Dimarco. E se compri…”

ultimora

Trevisani: “Ecco le cifre a cui faccio il fiocco per Barella e Thuram. No Dimarco. E se compri…”

Trevisani: “Ecco le cifre a cui faccio il fiocco per Barella e Thuram. No Dimarco. E se compri…” - immagine 1
Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato, durante Fontana di Trevi, delle possibili cessioni estive dell'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato, durante Fontana di Trevi, delle possibili cessioni estive dell'Inter:

Trevisani: “Ecco le cifre a cui faccio il fiocco per Barella e Thuram. No Dimarco. E se compri…”- immagine 2

Chi vendo? Mi devi dire la cifra: se tu mi dici mi offrono 30 mln per Barella, io me lo tengo. Se offrono 60 milioni per Barella, var... ma prima faccio il fiocco. Thuram a 20 mln? Me lo tengo anche se è plusvalenza dritta, 50 mln per Thuram? Prima faccio il fiocco. Diverso il discorso per Dimarco che difficilmente lo vendo perché è speciale, unico nel suo genere. Poi dipende da come li spendi: prendo due Luis Henrique, no mi tengo Thuram. Con 50 mln l'Inter ha preso Dumfries, Lautaro e Akanji. Se vendo bene posso comprare bene.

Leggi anche
Calendario, Lautaro e non solo: Inter, 7 motivi per credere nello scudetto. Nello spogliatoio…
Cruciani: “Interisti depressi a +7. Cretino chi pensa una cosa. E Criscitiello non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA