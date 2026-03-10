Chi vendo? Mi devi dire la cifra: se tu mi dici mi offrono 30 mln per Barella, io me lo tengo. Se offrono 60 milioni per Barella, var... ma prima faccio il fiocco. Thuram a 20 mln? Me lo tengo anche se è plusvalenza dritta, 50 mln per Thuram? Prima faccio il fiocco. Diverso il discorso per Dimarco che difficilmente lo vendo perché è speciale, unico nel suo genere. Poi dipende da come li spendi: prendo due Luis Henrique, no mi tengo Thuram. Con 50 mln l'Inter ha preso Dumfries, Lautaro e Akanji. Se vendo bene posso comprare bene.