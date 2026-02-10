FC Inter 1908
Trevisani: “Avanti così Dimarco chiude a 20 assist, pazzesco. C’è un giocatore che Chivu non toglie mai”

Durante Fontana di Trevi si è parlato anche del momento super di Dimarco. Questa l'opinione del giornalista Riccardo Trevisani
Durante Fontana di Trevi si è parlato anche del momento super di Dimarco. Questa l'opinione del giornalista Riccardo Trevisani

"A spanne Dimarco a fine stagione può arrivare a 20 assist, una cosa che non si è mai vista nella storia. Mancano 14 partite. Per la mole di gioco che ha l'Inter e per gli attaccanti che ha se non sono 20 sono 18. Una cosa pazzesca. La tecnica non basta, questa cosa Rabiot, Leao, Pulisic e Nkunku non la fanno. Nell'Inter c'è di più, qualità tecnica e gioco. Tante squadre soffrono con le piccole. Ogni tanto il fatto di attaccare in 8 concede delle ripartenze alle avversarie, se chi riparte è Malen o Leao puoi andare in difficoltà, per questo quando sale il livello va più in difficoltà.

Ma resta una squadra bellissima, piacevolissima da vedere che ha cambiato perché Akanji al posto di Pavard, Bisseck per Acerbi, col Sassuolo cambiati i centrocampisti, partita discreta anche di Luis Henrique. Sarà divertente quando torneranno Calhanoglu e Barella perché bisogna mettere in panchina Sucic e Mkhitaryan, perché Zielinski non può uscire dal campo. E il primo a saperlo è Chivu che non lo toglie mai. 

