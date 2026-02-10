"A spanne Dimarco a fine stagione può arrivare a 20 assist, una cosa che non si è mai vista nella storia. Mancano 14 partite. Per la mole di gioco che ha l'Inter e per gli attaccanti che ha se non sono 20 sono 18. Una cosa pazzesca. La tecnica non basta, questa cosa Rabiot, Leao, Pulisic e Nkunku non la fanno. Nell'Inter c'è di più, qualità tecnica e gioco. Tante squadre soffrono con le piccole. Ogni tanto il fatto di attaccare in 8 concede delle ripartenze alle avversarie, se chi riparte è Malen o Leao puoi andare in difficoltà, per questo quando sale il livello va più in difficoltà.