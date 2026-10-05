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VIDEO / Tifosi incontrano Thuram a Milano: "Chi sei?". E lui fa finta di essere...

Intervistato da The Athletic, l'ex tecnico del Napoli ha parlato della sua fame di vittoria e anche della stagione passata in cui ha trionfato l'Inter

"Ho vinto tanto, ma ho perso tanto. Tanto. E quando perdi... e questa è una cosa che voglio che i miei giocatori capiscano davvero, perché ci sono passato anch'io... se perdi una finale dei Mondiali o una finale di Champions e poi vai in vacanza, potresti pensare che ci sarà una prossima occasione. Ma non sempre c'è. Questa è l'occasione».

"Per questo il lavoro duro è importante. Vincere non è facile: ci vuole fatica. Alcune persone pensano che il successo cada semplicemente dal cielo e finisca in grembo. Invece devi andare là fuori e conquistartelo. Stare seduti a parlarne non lo farà accadere".

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