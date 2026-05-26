La famiglia, la moglie, il procuratore, e poi tutti gli allenatori, e poi tutti gli infortuni, tu ti rendi conto quante sono le variabili per lo sviluppo di un calciatore. Dimarco è arrivato a un punto che ormai quando c'è una punizione dal limite sembra che la tiri con le mani, sembra che dice, tiè, la tiro all'incrocio, la punizione di Napoli, la punizione di Bologna, tira le punizioni con una facilità incredibile, è imbarazzante.

Io poi sui calciatori mi sono espresso più e più volte, ma dal punto di vista della fiducia... se tu fai fare la punizione di Bologna a Dimarco cinque anni fa, non la fa. Il lavoro, il tempo, la fiducia e il ruolo specifico che ha in quella squadra, ti porta a delle cose che poi ti migliorano e tu scavalli una cosa per la quale poi cerchi Dumfries a Inter-Frosinone e sei talmente baciato da Dio, la palla va in porta da sola. Se prova a fare quella roba lì due anni prima, tre anni prima, la palla finisce oltre Dumfries in panchina nel fossato di San Siro, cioè questo è il problema. è troppo troppo troppo troppo troppo troppo troppo troppo troppo fondamentale, troppo, troppissimo, troppissimo, il giocatore dà tanto all'allenatore, ma l'allenatore dà tantissimo al giocatore.