Redazione1908 15 settembre - 10:45

La partita Juventus-Inter terminata 4-3 ha lasciato dietro di sé non solo spettacolo e polemiche arbitrali, ma anche un acceso dibattito sulla prestazione dei singoli. In particolare, nel post partita di Pressing, Riccardo Trevisani ha puntato il dito contro la porta nerazzurra, sottolineando come il ruolo del portiere sia stato determinante nell’esito della sfida.

Trevisani ha dichiarato: "Va benissimo parlare di tutti i problemi dell'Inter ma la verità è che se non c'è un portiere disegnato l'Inter vince la partita 3-2. Ma vi rendete conto che un tiro a mezza altezza è finito in porta? L'Inter avrà anche il problema di non riuscire a sporcarsi le mani ma magari ti aspetti che il tuo portiere un tiro da 40 metri a mezza altezza lo pari. L'ho fatta già con Handanovic questa battaglia e la faccio ora: mettete Martinez in porta".

Parole dure, che hanno subito acceso il dibattito tra opinionisti e tifosi. L’errore di Sommer, reo di non aver trattenuto un tiro apparentemente innocuo, ha fatto discutere per l’intera serata. L’Inter, che era riuscita a ribaltare la partita grazie alla qualità del suo attacco, si è vista punita da una leggerezza clamorosa tra i pali.

Trevisani ha ribadito come non si possa parlare soltanto di problemi caratteriali o tattici, ma che sia necessario guardare anche alle responsabilità individuali. Il suo paragone con Handanovic richiama anni di discussioni mai sopite, in cui spesso il portiere è stato visto come anello debole di una squadra forte.