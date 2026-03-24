Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato delle condizioni degli azzurri e in particolare del momento di Dimarco:
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fcinter1908 ultimora Trevisani: “Esposito è 3 anni avanti!” Poi frecciata a Dimarco sui 60 minuti di Inzaghi
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Trevisani: “Esposito è 3 anni avanti!” Poi frecciata a Dimarco sui 60 minuti di Inzaghi
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato delle condizioni degli azzurri e in particolare del momento di Dimarco
"Chi arriva bene allo spareggio? Pio Esposito che ha già fatto i gol più importanti della sua carriera. È due tre anni avanti rispetto a dove dovrebbe essere. Sta bene Pisilli, sta bene Donnarumma, questa giornata ha azzoppato Locatelli. Dimarco? È dal Bodo che Dimarco non gioca bene e forse quei 90, 90, 90 e 90, spiegano perché erano 60, 60, 60 e 60".
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