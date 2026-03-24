"Chi arriva bene allo spareggio? Pio Esposito che ha già fatto i gol più importanti della sua carriera. È due tre anni avanti rispetto a dove dovrebbe essere. Sta bene Pisilli, sta bene Donnarumma, questa giornata ha azzoppato Locatelli. Dimarco? È dal Bodo che Dimarco non gioca bene e forse quei 90, 90, 90 e 90, spiegano perché erano 60, 60, 60 e 60".