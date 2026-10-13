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Dell'ottimo inizio di stagione di Pio Esposito ha parlato il giornalista Riccardo Trevisani a Fontana di Trevi:

La cosa che più impressiona non è mai tecnica, cioè è sempre il suo cranio, la testa di un giocatore di trent'anni nel corpo gigante di uno di ventuno. Non sbaglia mai la scelta in campo, non sbaglia mai la scelta nella dichiarazione. È praticamente tipo perfetto. Non sbaglia mai.Poi sbaglierà, si farà espellere, farà degli errori perché è umano come tutti. Però di base ha una capacità di lettura delle situazioni in campo e intelligenza a 360 gradi, che per un ragazzo di ventun anni, catapultato a venti a giocare nell'Inter, con l'anno scorso con venti partite da titolare tra campionato, Champions, tutto quanto, è impressionante.

La facciamo passare come cosa normale, ma non c'è nato spesso uno come più Esposito, come capoccia. Poi aggiungo pure che sul campo, vicino in allenamento, Lautaro, Thuram e compagnia cantante, uno così intelligente ruba anche con gli occhi. Quindi se ha delle mancanze, perché ha delle mancanze magari sulla velocità, sul lungo, delle cose che gli mancano, le ruba con gli occhi agli altri. E secondo me lui rischia non solo di fare il titolare dal 2027 in avanti, 2028 in avanti nell'Inter per un decennio, ma di farlo anche in nazionale perché poi i competitor... Kean si è infortunato, Scamacca oggi ha fatto zero minuti da titolare, Retegui comunque gioca a seimila chilometri da qua e quindi è difficile che possa prendergli il posto. E qui stiamo parlando di uno che va a ritmi importanti in nazionale.