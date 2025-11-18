Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della brutta prestazione del derby di domenica sera tra Inter e Milan:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Trevisani: “Perdere il derby creerebbe grande fastidio. Ecco a chi la farei arbitrare”
ultimora
Trevisani: “Perdere il derby creerebbe grande fastidio. Ecco a chi la farei arbitrare”
Durante Fontana di Trevi, il giornalista ha parlato della brutta prestazione del derby di domenica sera tra Inter e Milan
"Chiunque dovesse perdere il derby si troverebbe in una situazione di grande fastidio. L'Inter perderebbe di nuovo contro una big, ancora un derby perso dopo la passata stagione. Il Milan andrebbe a -5 dopo il pareggio di Parma. Perdere sarebbe bruttino. Se mi dite X non mi sorprendo. Metterei X. Fossi Rocchi fare arbitrare Doveri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA