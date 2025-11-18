FC Inter 1908
Durante Fontana di Trevi, il giornalista ha parlato della brutta prestazione del derby di domenica sera tra Inter e Milan
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della brutta prestazione del derby di domenica sera tra Inter e Milan:

"Chiunque dovesse perdere il derby si troverebbe in una situazione di grande fastidio. L'Inter perderebbe di nuovo contro una big, ancora un derby perso dopo la passata stagione. Il Milan andrebbe a -5 dopo il pareggio di Parma. Perdere sarebbe bruttino. Se mi dite X non mi sorprendo. Metterei X. Fossi Rocchi fare arbitrare Doveri". 

