"Lautaro non segna contro una big da novembre 2023. Se guardate l'agenda o guardate il telefonino, leggete che anno siamo: 2026. Non segna dal 2023, sono tre anni. Poi però segna al Pisa e va tutto bene. Il Pisa e la Juve non sono uguali per fare gol per un giocatore. I gol si pesano non si contano. Kane ha fatto un bellissimo gol, ma era il 6-1. Lautaro ha dodicimila cose positive, ma la sua caratteristica principale è che quando arriva il pallone va addosso al difensore e prende posizione. Se il difensore è Marcandalli che ha 15 anni li sposta e fa gol. Se è Rrahmani o Juan Jesus che si piantano, non li sposta e non fa gol. Ha molto a che fare col suo modo di giocare.

Nessuno contesta il giocatore, è fortissimo. Io contesto quando si dice non ha fatto top 3 al Pallone d'Oro, ma non è manco top 1 in Argentina. Il numero uno è Alvarez che è molto più forte. Io quello che sostengo è non diciamo che va tutto bene quando non segna e non che è sopra al livello che è realmente. Il livello arriva fino a un certo punto. Il suo livello non è quello del Pallone d'Oro, non è Lewandowski, non è Benzema, non è il campione gigantesco. C'è un tetto sopra la testa. Zero gol in 14 partita contro Milan, Napoli e Juve. Non possiamo non dirlo. Sulla squadra torniamo sempre là, i giocatori sono quelli. Ho sentito le critiche ad Akanji, che è stato bullizzato da Hojlund. Quello che ha fatto Hojlund ad Akanji, Lautaro non lo riesce a fare".