Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della brutta prestazione dell'Italia contro la Norvegia:
Trevisani: “Una sola cosa imputo a Gattuso: Frattesi. Non solo non doveva giocare, ma…”
"Ho visto gente non combattere. Haaland ha spiegato a Morata come funziona la vita: abbiamo avuto una settimana fa uno che scappava dal campo perché un avversario gli toccava le parti basse. Con la Norvegia la partita non contava una minchia, sai già che non vincerai 9-0. Un'amichevole. L'Italia al 75' sei 1-1, non fai 9-0, la partita non serve a niente. Poteva perdere 2-1, pareggiare. non me ne frega niente. La partita non cambia il futuro dell'Italia, l'ha cambiato la partita di Oslo dove abbiamo preso una sveglia incredibile. Non è vero che l'hai preparata male. Esistono partite tipo Svizzera-Italia, Germania-Italia, tipo Psg-Inter che non è l'Italia ma c'ha alcuni dell'Italia. Questa capacità di farsi traslare addosso tutte le difficoltà di una partita sta in campo non in panchina. Sono i calciatori, perché sono quelli di 3 allenatori diversi a prendere le imbarcate.
Ho sentito dire mettiamo Capello a fare i playoff... Gattuso è arrivato tre mesi fa, dopo una sconfitta brutta ma irrilevante buttare tutto in vacca è una cosa completamente sbagliata. Io imputo una cosa a Gattuso, che è Frattesi: non ha nessun ragione di essere in campo e neanche convocato. Ma tolto Frattesi, ditemi chi avrebbe fatto una formazione diversa io vi do dei soldi. Chiudo su Di Lorenzo, alla ventesima partita da 4 tra Nazionale e Napoli. Lui non ha un terzino destro in Italia come ricambio. Sta giocando con un problema sotto al piede da 9 mesi ed è ben visibile, mi sento di salvarlo ma Di Lorenzo in questo momento non può giocare. Il modo per non farlo giocare è Mancini, Buongiorno Bastoni; Politano, Dimarco, Tonali, Barella Cristante, non Frattesi, Kean Retegui Pio due a scelta.
