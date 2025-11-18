"Ho visto gente non combattere. Haaland ha spiegato a Morata come funziona la vita: abbiamo avuto una settimana fa uno che scappava dal campo perché un avversario gli toccava le parti basse. Con la Norvegia la partita non contava una minchia, sai già che non vincerai 9-0. Un'amichevole. L'Italia al 75' sei 1-1, non fai 9-0, la partita non serve a niente. Poteva perdere 2-1, pareggiare. non me ne frega niente. La partita non cambia il futuro dell'Italia, l'ha cambiato la partita di Oslo dove abbiamo preso una sveglia incredibile. Non è vero che l'hai preparata male. Esistono partite tipo Svizzera-Italia, Germania-Italia, tipo Psg-Inter che non è l'Italia ma c'ha alcuni dell'Italia. Questa capacità di farsi traslare addosso tutte le difficoltà di una partita sta in campo non in panchina. Sono i calciatori, perché sono quelli di 3 allenatori diversi a prendere le imbarcate.