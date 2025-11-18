FC Inter 1908
Zazzaroni: “Inter-Milan finisce 3-3!”. Cruciani: “Facile, vi dico chi vince”. Sabatini d’accordo

Il big match di giornata è sicuramente Inter-Milan: ecco come finisce secondo Ivan Zazzaroni, Giuseppe Cruciani e Sandro Sabatini
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Al tavolo del podcast "Numer1" si provano a pronosticare i risultati del prossimo turno di Serie A alla ripresa della sosta. Il big match di giornata è sicuramente Inter-Milan: ecco come finisce secondo Ivan Zazzaroni, Giuseppe Cruciani e Sandro Sabatini.

Getty Images

Zazzaroni: "Questa finisce 3-3 e segna Pulisic da una parte e Lautaro dall'altra".

Cruciani: "2-1 Inter, Lautaro: facile".

Getty Images

Sabatini: "Anche per me 2-1 Inter con gol di Pio Esposito, lo gioco tutte le volte da qui fino alla fine".

