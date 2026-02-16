Luca Marchegiani, ex portiere, è intervenuto su Skysport a Il Club e si è soffermato sulle polemiche di questo fine settimana, quelle che si sono sollevate dopo l'espulsione di Kalulu per un fallo che si è poi rivelato inesistente su Bastoni.
Marchegiani: “Inter, con Esposito Lautaro si muove meglio. Bastoni? La colpevolizzazione…”
«Salvaguardale le cose giuste. Se si fa uso della tecnologia per chiamare l'arbitro bisogna poterlo fare nei casi dubbi. Come ci si poteva comportare in questo senso? L'arbitro poteva essere più prudente. Ma evidentemente era convinto di aver visto la cosa giusta. Temo il controllo perché se danno accesso alle seconde emozioni perché non devono dare accesso alle prime? Poi c'è una rincorsa a giustificare. Sulle simulazioni bisogna sicuramente essere più severi, non c'è nulla di corretto e dovrebbe essere reintrodotta la prova tv», ha detto l'ex estremo difensore.
«Si possono criticare certi atteggiamenti in campo, ma la colpevolizzazione deve rientrare poi perché c'è adrenalina, c'è il trasporto che non fanno essere lucidi. Ma anche le dichiarazioni di Chivu non sono state belle», ha aggiunto su quanto accaduto.
La partita—
«Se l'Inter gioca meglio con Esposito? Pio dà a possibilità a Lautaro di muoversi meglio e di più. Quando è entrato l'Inter poteva giocare con più attaccanti perché aveva l'uomo in più e si è defilato Thuram sul centrosinistra. Grande merito delle difficoltà degli attaccanti è stato merito della Juve e di come ha preparato la partita. Perché Locatelli che si è trovato in mezzo ai due gol su Esposito e Zielinski ha fatto una partita di livello straordinario. Non ha permessso mai a uno dei due attaccanti di avere palla tra i piedi e l'Inter non ha trovato alternative nel primo tempo. Nel secondo tempo , per l'uomo in più e per i cambi, ha crossato di più, ha datto più tiri a fuori area e ha trovato alternative decisive per la vittoria. Ma la Juve mi è piaciuta tantissimo», ha detto l'ex giocatore.
