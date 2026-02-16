La partita

«Se l'Inter gioca meglio con Esposito? Pio dà a possibilità a Lautaro di muoversi meglio e di più. Quando è entrato l'Inter poteva giocare con più attaccanti perché aveva l'uomo in più e si è defilato Thuram sul centrosinistra. Grande merito delle difficoltà degli attaccanti è stato merito della Juve e di come ha preparato la partita. Perché Locatelli che si è trovato in mezzo ai due gol su Esposito e Zielinski ha fatto una partita di livello straordinario. Non ha permessso mai a uno dei due attaccanti di avere palla tra i piedi e l'Inter non ha trovato alternative nel primo tempo. Nel secondo tempo , per l'uomo in più e per i cambi, ha crossato di più, ha datto più tiri a fuori area e ha trovato alternative decisive per la vittoria. Ma la Juve mi è piaciuta tantissimo», ha detto l'ex giocatore.