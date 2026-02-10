Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Aleksandar Stankovic, centrocampista del Bruges di cui l'Inter detiene la recompra:
Trevisani: “Stankovic? Rischi che la cifra inizi col 4. Filip ancora più forte, lo metto tra…”
"Stankovic è un centrocampista con buone somiglianze con il papà. Faccio una confessione, uno dei 5 giocatori che mi è piaciuto di più nella mia vita è proprio Dejan Stankovic. Aleksandar non proprio uguale a papà, un filo meno duttile rispetto a Dejan che ha fatto un po' di tutto, lui è un po' più inquadrato. Ha lo stesso tipo di calcio sia come visione che come tiro. Non siamo ai livelli della famiglia Esposito, ma tra lui e Filip gli è venuta abbastanza bene l'operazione prolunga della sua carriera. Credo che stiamo già parlando di un giocatore che vale già 15-20 mln di euro e non so se riuscirà col suo passo a essere in un campionato diverso da quello belga allo stesso livello, ma ha tutto: testa girevole, tiro, calcio, ha proprio calcio dentro.
Sono curiosissimo di vederlo a un livello superiore. Se può tenere quello step, con la valutazione di oggi è conveniente prenderlo. Rischi che la cifra inizi col 3 o col 4 in futuro. Bel prospetto e faccio i complimenti al Bruges che ha 5-6 pezzi notevoli. Lo riporterei a casa e gli fare fare un anno alla Fiorentina, alla Lazio.
Non deve venire a giocare 10 partite ma 35 così capisci cose che a Bruges non capisci. Gli farei fare un anno di titolarità da un'altra parte prima dell'Inter. Non ha il cervello di Mkhitaryan che quello non ce l'ha nessuno. Filip? Portiere tra i primi 10 di Serie A, come talento è meglio del fratello e del padre".
