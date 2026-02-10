FC Inter 1908
Trevisani: “Stankovic? Rischi che la cifra inizi col 4. Filip ancora più forte, lo metto tra…”

Trevisani: “Stankovic? Rischi che la cifra inizi col 4. Filip ancora più forte, lo metto tra…” - immagine 1
Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Aleksandar Stankovic, centrocampista del Bruges di cui l'Inter detiene la recompra
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Aleksandar Stankovic, centrocampista del Bruges di cui l'Inter detiene la recompra:

"Stankovic è un centrocampista con buone somiglianze con il papà. Faccio una confessione, uno dei 5 giocatori che mi è piaciuto di più nella mia vita è proprio Dejan Stankovic. Aleksandar non proprio uguale a papà, un filo meno duttile rispetto a Dejan che ha fatto un po' di tutto, lui è un po' più inquadrato. Ha lo stesso tipo di calcio sia come visione che come tiro. Non siamo ai livelli della famiglia Esposito, ma tra lui e Filip gli è venuta abbastanza bene l'operazione prolunga della sua carriera. Credo che stiamo già parlando di un giocatore che vale già 15-20 mln di euro e non so se riuscirà col suo passo a essere in un campionato diverso da quello belga allo stesso livello, ma ha tutto: testa girevole, tiro, calcio, ha proprio calcio dentro.

Trevisani: “Stankovic? Rischi che la cifra inizi col 4. Filip ancora più forte, lo metto tra…”- immagine 2

Sono curiosissimo di vederlo a un livello superiore. Se può tenere quello step, con la valutazione di oggi è conveniente prenderlo. Rischi che la cifra inizi col 3 o col 4 in futuro. Bel prospetto e faccio i complimenti al Bruges che ha 5-6 pezzi notevoli. Lo riporterei a casa e gli fare fare un anno alla Fiorentina, alla Lazio.

Trevisani: “Stankovic? Rischi che la cifra inizi col 4. Filip ancora più forte, lo metto tra…”- immagine 3

Non deve venire a giocare 10 partite ma 35 così capisci cose che a Bruges non capisci. Gli farei fare un anno di titolarità da un'altra parte prima dell'Inter. Non ha il cervello di Mkhitaryan che quello non ce l'ha nessuno. Filip? Portiere tra i primi 10 di Serie A, come talento è meglio del fratello e del padre".

