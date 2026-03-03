"C'è gente che sta underperformando clamorosamente. L'Inter si sta basando su Akanji, Bisseck, Bastoni, Dimarco, Zielinski, Esposito, Lautaro. Alcuni non me li sono dimenticati: Calhanoglu a lungo infortunato, Thuram sta giocando male, Barella sta giocando male, Carlos Augusto sta soffrendo il delirio totale tecnico di Dimarco. Ci sono giocatori che stanno rendendo meno. Credo che la partita col Como serva anche per togliere qualche dubbio in più. Credo che riposerà Zielinski, così unod ei tre posti a centrocampo nel derby lo andiamo a occupare. L'Inter ha grandemente rosicato all'andata, ha giocato meglio del Milan, mezzo tiro in porta papera del portiere... L'Inter vuole fare una grande partita. Luis Henrique? La miglior partita dell'anno, ha fatto 3-4 cose uscendo dal vado dritto, passo la palla a un metro, ha fatto qualcosa in più. L'ho visto un pochino più vivo, non sarà mai un giocatore che mi piace, che mi ruba l'occhio o che vale 25 mln di euro, ma è sicuramente in crescita e va detto".