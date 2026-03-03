L'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt è ancora argomento di discussione nelle varie trasmissioni

Marco Astori Redattore 3 marzo - 11:00

L'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt è ancora argomento di discussione nelle varie trasmissioni. E' lo è anche al podcast Numer1, con Sandro Sabatini, Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni che dibattono sull'uscita dei nerazzurri.

Cruciani: "Con tutto l'affetto che ho nei confronti di Caressa, anche lui può dire delle cazzate. In un bel duetto con Bergomi, ha detto che il flop dell'Inter in Champions è uguale a quello del Napoli: anche questa mi sembra una cazzata. Il Napoli è arrivato trentesimo, credo non sia mai accaduto: così come credo non sia mai accaduto che una finalista non sia arrivata agli ottavi. Ma il Napoli che non arriva nemmeno ai playoff dopo tutti gli investimenti, quello sì che è un flop vero, reale: l'Inter, la dico grossa, ci può stare che venga eliminata dal Bodo, ha ragione Bergomi".

Sabatini: "No, spiegami che c'è differenza tra il fallimento del Napoli e l'Inter che esce col Bodo/Glimt con la pretesa di parlarne bene. No, se ne parla male".

Zazzaroni: "Nessuna differenza".

Cruciani: "Ma come nessuna, una è passata e l'altra no".

Zazzaroni: "Ma chi se ne frega delle 24".

Cruciani: "Voi state mettendo sullo stesso piano due percorsi completamente diversi".

Zazzaroni: "L'Inter ha perso cinque partite, te le ricordi o no?".

Cruciani: "L'Inter ha perso male col Bodo ma ha fatto un percorso in cui se non prendeva quel rigore inesistente sarebbe arrivata nelle prime 8. Quello è, non può parlare solo Conte".

Zazzaroni: "Flop è flop, sei uscito ai playoff, sei l'Inter".

Cruciani: "Ma non è uguale al Napoli, ha preso sei gol dal PSV che non si è manco qualificato".

Zazzaroni: "Quella è una debacle, ma alla fine sei fuori. Sei uscito ai playoff e hai fatto due finali. Poi può accadere, ma Caressa non ha detto una cazzata: sono due flop".