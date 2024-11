Siani: "Ho preso tanta di quella melma per aver detto che McTominay è il miglior centrocampista della Serie A".

Trevisani: "Giusto. Giusto che ti sei preso la melma. Ma che stai a scherzà? McTominay non è il migliore neanche del Napoli. Non c'è partita con Calhanoglu o Ederson. Se chiedi a Conte a chi non rinuncerebbe mai ti dice prima Lobotka, poi Anguissa e poi McTominay".