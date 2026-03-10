"Estupinan buon giocatore di calcio. Allegri l'ha preparata bene su Luis Henrique e il Milan ha fatto una buona partita, ma ha Bartesaghi ed Estupinan, anche Athekame ha dato un contributo e davanti ha Saelemaekers. Poi ci sono Rabiot, Modric e Fofana, poi ci sono Ricci e Jashari, Leao e Pulisic, Nkunku, Fullkrug. Il Milan è una squadra forte, con un portiere molto forte, L'allenatore ha mixato molto bene l'ha portato, senza coppe, a 7 punti dal primo posto. Non è che il Milan è una squadra da 40 punti e ne ha 60. Il Milan sta dove deve stare. Non stiamo dicendo che il Milan non sta facendo un ottimo campionato, sta facendo benissimo, ma non raccontiamo che il Milan è il Pizzighettone che sta secondo in classifica, il Milan è pieno di giocatori forte. Non si può dire il contrario: la Roma si è presentata a Genova con Venturino e gli avanzi di Pellegrini".