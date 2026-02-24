Dell'episodio che ha deciso la sfida tra Milan e Parma ha parlato, durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani

"Bartesaghi-Troilo non è fallo. Bartesaghi dorme, Troilo è sveglio. Preferisco che l'annullamento sia dovuto a cose più forti, ma è un gol che si può annullare. Gli arbitri queste cose solitamente le lasciano andare, poi tanto pensano me lo dicano al Var. Piccinini si accorge di una cosa con 20 persone in area. La segnala e Camploni e Pairetto gliela tolgono, siamo oltre la moviola in campo, oltre il surreale. L'arbitro se ne accorge e viene invitato a non accorgersene. Su ogni campo, in ogni partita ogni arbitro e varista possono fare qualsiasi cosa".