"Non sopporto la celebrazione di questa vittoria. È la stessa vittoria che il Milan fa da un anno con l'Inter, non è successo che è arrivato Allegri e il Milan ha vinto il derby. Anziché vincerlo 3-2 l'ha vinto 1-0, ma non è cambiato nulla. L'Inter gioca meglio, crea occasioni e si suicida. Vittoria diversa da Milan-Napoli dove aveva dominato il primo tempo. Quindi il Milan la sa fare quella partita, pretenderei di vederlo sempre. e non una squadra che si rannicchia dietro e spera nei miracoli di Maignan".