"Nelle ultime 12 partita con Juventus, Milan e Napoli, l'Inter non ha vinto mai. 0 su 12, un numero esorbitante. Se sono diversi gli allenatori, le stagioni è chiaro che il problema vada ricercato in mezzo al campo. Aggiungo questo: non me la sento di prendermela con Chivu per il cambio di Lautaro, anche se le altre volte lo aveva tolto al 60' perché aveva giocato 3 giorni prima e non sei, non me la prendo con Chivu se l'Inter non concretizza le occasioni e il calcio di rigore, non me la sento di prendermela con Chivu se Maignan è un alieno e il suo portiere non para. Non c'è nessun però, non me la sento di prendere con Chivu. Ha organizzato una partita in cui ha dominato, ha giocato nettamente meglio dell'avversario, ha costruito tutto quello che poteva, l'Inter avrebbe meritato di vincere. Finisce 0-1, inizia a essere la partita del demone che ha capito la partita, ma se Maignan non para finisce 3-0, ma di che parliamo? Dov'è il merito? Con Rabiot non prende gol, ma se il portiere non è un marziano li prendi i gol, non è vero. Il Milan fa una grande partita col Napoli ed è l'unica. Con la Roma per un'ora balla la samba, dopo il vantaggio la gara diventa in discesa. Ieri per 54' non prende mai il pallone, poi va in vantaggio 1-o e fa qualche ripartenza. Non possiamo sempre essere schiavi del risultato. A Milan-Napoli vedo una preparazione, vedo un attacco, una squadra che crea, con la Roma e con l'Inter vedo qualcosa solo dopo che è passato in vantaggio. Poi quando serve giocare a calcio con Pisa, Parma... non vinci. Vinci di rimessa, quando gli altri fanno la partita. Con le piccole non vinci. Squadra forte con giocatori forte, ma gioca male.

Sommer? È successa una roba un mese fa che ha cambiato lo scenario. Un signore ha perso il controllo della propria vettura ed è finita in mezzo alla strada e Martinez lo ha investito. Sicuramente ha avuto almeno 7-10-15 giorni per riprendersi, non so quanto ci vorrà. Com'era finita la questione dopo la Juve? Martinez era entrato nei ranghi perché Chivu, come era successo due anni fa con Handanovic, si rende conto che il portiere fa le parata col pensiero e non con le mani e non col corpo. Sommer ha meno anni di Handanovic di Inter ma siamo allo stesso livello di parate col pensiero, che non esistono, di gol impossibili da prendere. Il tiro di Saelemaekers è impossibile da non parare, va a tre all'ora e va pure verso il fuori e lui ha fatto alè, prego si accomodi a Pulisic. Ha trasformato una non azione da gol in una da gol. Tira cadendo, piano, rasoterra, verso fuori... Ho letto un tweet di uno che diceva ad Handanovic: tu non l'avresti mai preso quel gol, perché quando ti ci buttavi su quella palla? A un certo punti giocatori finiscono. Sommer alto 1,80, già parte molto svantaggiato. Non è come Buffon di tecnica, esperienza. È di pura esplosività e ha i piedi. I piedi rimangono anche a 30 anni da oggi, ma l'esplosività a 40 anni la perdi, non ce l'hai. Juve-Inter persa per Sommer, Inter-Milan per Sommer, Roma-Inter non l'hai pareggiata per Dovbyk che se fosse un centravanti da 6 e non da 3 la pareggi. Non hai vinto uno scontro diretto, e 3 su 4 te li ha impiccati il portiere, mi pare un problema serio. Se ci aggiungi i problemi del gruppo e Lautaro che ha fatto 24 gol nel 2023/24 e ora sta a 16 nel 2024/25 e un terzo di 2025/26 capisci che... cosa vuoi dire a Chivu? Niente".