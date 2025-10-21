FC Inter 1908
Durante il podcast Numer1, il giornalista Franco Ordine ha parlato dell'Inter di Chivu e delle novità col nuovo tecnico alla guida
Durante il podcast Numer1, il giornalista Franco Ordine ha parlato dell'Inter di Chivu e delle novità col nuovo tecnico alla guida dei nerazzurri:

"Il vero merito di Chivu non è stato farsi accettare ma capire che, non avendo preso Lookman e Koné, che era meglio tornare all'antico perché era l'unico calcio che sanno fare. Ora hanno inventato la verticalità, quello si chiama contropiede". 

 

