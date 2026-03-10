"C'è sempre una buona parte di Inzaghi prima e Chivu oggi, ma questi giocatori hanno questo problema nell'alzare il livello anche in Nazionale. Non posso pensare che Spalletti, Inzaghi, Chivu siano tutti rincoglioniti. Sono tutti dei bravi allenatore, ma a un certo punto non riescono a incidere. Non riesce a dire a Barella torna quello del 2024. Troppe partite in mente di alto livello fatte malissimo per non pensare che il comune denominatore siano i giocatori. Italia-Norvegia, Norvegia-Italia, Italia-Svizzera, Psg-Inter e tutti i big match. Sono troppe partite sbagliate per pensare che la colpa sia degli allenatori. Tenderei a prendermela coi giocatori presenti in queste situazioni: Bastoni, Barella e Dimarco. Io in questo momento non lo metto titolare Barella nell'Italia, il miglior Barella lo metto titolare, questo no".