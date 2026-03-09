Al tavolo di Pressing si analizza il clamoroso rigore non assegnato all'Inter per evidente fallo di mano di Ricci nel finale del derby

Marco Astori Redattore 9 marzo - 10:15

Al tavolo di Pressing si analizza il clamoroso rigore non assegnato all'Inter per evidente fallo di mano di Ricci nel finale del derby. Ecco il parere dell'ex arbitro Graziano Cesari in merito: "Fino al 92' Doveri ha arbitrato molto bene, poi succede questo. Doveri è interdetto, sembra spaesato: non ha visto nulla e aspetta magari un aiuto dal VAR Abisso e Di Bello.

Perché dico che è spaesato? Perché non vede nulla, non può vedere. Il braccio di Ricci si apre, non è congruo alla corsa: va verso il pallone e si ritrae quando viene ammorbidito. E' facilissimo da vedere al VAR.

Non lo richiamano? E' questo il bello: si chiama sudditanza psicologica. Al VAR ci sono due arbitri normali e quindi non lo chiamano. Bisseck in Inter-Lazio? Lì c'è una diversità importante: la chiamata al VAR! Quindi il VAR interviene e corregge. E' la stessa identica cosa, là c'è un VAR che aiuta l'arbitro. E non è cambiato il regolamento".