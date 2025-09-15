"Il riferimento di Lautaro quest'estate non era Thuram, ma Calhanoglu e Dumfries. Stiamo demonizzando due fratelli, due settimane fa c'era Kephren a San Siro che faceva il pollice al fratello ed è un giocatore della Juve. Sono due figli di un uomo straordinario, io sono d'accordo con CHivu non si può sempre andare a rompere le scatole. Thuram è uno dei pochi non problemi, l'allenatore con 15 partite in Serie A ha dimostrato grande personalità togliendo Barella e Lautaro al 60' e ribaltando la partita. Se c'è un portiere non disegnato l'hai vinta 3-2. Ora parliamo così perché un tiro a mezza altezza è finito in porta. La rabbia a furia di schiaffi deve tornare. Parliamo di tutti, la facciamo con Handanovic e Onana questa battaglia: mettete Martinez in porta. Tutto bene, colpa di tutti, intanto a 10' stavi 3-2. Cambiare Handanovic con Onana ha portato l'Inter in finale di Champions.