Il telecronista di Skysport ha detto la sua sul momento nerazzurro dopo la vittoria contro lo Slavia e alla vigilia dell'incontro contro la Cremonese

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 20:02)

Riccardo Gentile, a Skysport, ha parlato dell'Intere del momento dei nerazzurri dopo la conquista della vittoria in CL contro lo Slavia Praga. «Direi che l'Inter in Champions sta sfruttando un calendario che nelle prime quattro partite sorride. Doveva, anche se non è scontato, vincere e convincere e l'Inter e lo ha fatto», ha sottolineato il telecronista.

«Ad Amsterdam era reduce da una sconfitta e ed era un poco più difficile ma la squadra ha portato a casa il risultato senza troppe difficoltà. Anche contro lo Slavia parte favorita e stravince. Al di là dei gol segnati crea tante occasioni da rete e questo è un segnale di una ritrovata brillantezza che magari all'inizio della satgione non si era vista considerati i risultati negativi, specie quello contro l'Udinese», ha aggiunto.

«L'Inter ha ripreso la marcia con una base solida che è quella degli anni di Inzaghi, innegabile, ma anche con qualche variante che Chivu pian piano, con i giusti tempi, sta cercando di mettere nella testa dei giocatori. Con un vantaggio rispetto alla scorsa stagione che chi parte dalla panchina è, guardando alla carta di identità è un giocatore giovane, sono tutti secondo linee, ma hanno tanta più voglia e stimoli di chi entrava in campo nella scorsa stagione», ha aggiunto nella sua analisi il giornalista.

«Bonny o Esposito accanto a Lautaro contro la Cremonese? Mi piacciono entrambi. Credo che il primo abbia sviluppato al Parma tantissimo dal punto di vista tecnico e si sono visti miglioramenti e anche l'approccio all'Inter, quando è stato chiamato in causa, mi è piaciuto. Esposito secondo me può diventare più forte di Bonny, ha fisicità, ha tecnica ed è una speranza dal punto di vista del calcio italiano. Secondo me con la Cremonese forse sarebbe più giusto Bonny ma Esposito ha dimostrato di fare bene anche da titolare», ha concluso.

(Fonte: SS24)