Il focus dal quotidiano con l'indiscrezione che arriva dal centro sportivo nerazzurro

Daniele Vitiello Redattore/inviato 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 18:46)

E' già tempo di pensare a una nuova formazione. L'Inter domani torna in campo, con l'obiettivo di cancellare la sconfitta di Napoli e mandare dei segnali rassicuranti. Anche in difesa, ovviamente, considerando le tre reti subite al Maradona. In totale sono undici in otto partite, sicuramente troppe per una squadra che punta allo scudetto. Per questo bisognerà ragionare bene anche su chi mandare in campo. Si legge su TuttoSport:

"Domani sera, contro la Fiorentina di Moise Kean - che già è andata a un passo dal fare punti a San Siro contro il Milan - la fase difensiva è chiamata a una prova d’appello per cancellare i pastrocchi combinati a Napoli nel secondo tempo. Il calcio verticale praticato da Chivu richiede ai centrali la capacità di difendere anche a campo aperto (Inzaghi curava invece in modo maniacale le “preventive” dei centrocampisti per proteggere la difesa). Questo finora è costato qualche sbavatura di troppo dietro.

Possibile che l’allenatore possa confermare in blocco la linea di Napoli (Akanji-Acerbi-Bastoni) puntando sull’orgoglio e sulla voglia di riscatto dei tre. Ieri sono stati provati proprio loro nel tattico con Acerbi perno centrale. Il totem nerazzurro in passato è sempre riuscito a limitare Kean che, essendo un nove vero (a differenza di Neres), possiede caratteristiche che si abbinano perfettamente all’ultimo dei grandi marcatori sfornato dalla vecchia scuola italiana".