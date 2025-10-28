Bordo CAM di DAZN, nel mostrare le immagini di Napoli-Inter di sabato sera, torna sui minuti concitati riguardo l'assurdo rigore del Napoli

Marco Astori Redattore 28 ottobre - 14:44

Inevitabilmente Bordo CAM di DAZN, nel mostrare le immagini di Napoli-Inter di sabato sera, torna sui minuti concitati riguardo l'assurdo rigore assegnato agli azzurri per un presunto contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan. Ecco cosa emerge dalle immagini.

Conte il rigore, dopo il contatto su Di Lorenzo, lo chiede subito. Barella, correndo sente il fischio, istintivamente dice di no ma sa benissimo di cosa si tratti. Chiede: "Cosa?". Conte invece: "E' rigore", lo dice anche a De Bruyne. Chivu non ci crede, ha le mani in faccia: poi ride, ironico. In zona arbitro i giocatori dell'Inter chiedono chiarimenti e Acerbi a Spinazzola: "Dov'è il rigore, dove?". Spinazzola: "Su Giovanni".

Conte dalla panchina vede i giocatori dell'Inter in torno all'arbitro e allora ai suoi: "E' rigore, andiamo là". In campo si capisce subito che è l'assistente ad aver segnalato il rigore e il quarto uomo lo spiega alla panchina dell'Inter. E Chivu: "Ma va al VAR?". Mariani, invece, parlando ai giocatori dell'Inter, dice: "Siamo in quattro", inteso come la squadra arbitrale.

Quindi Bastoni si stacca dal gruppo e va dall'assistente a chiedere spiegazioni. Ayroldi a Kolarov: "Può capitare che lo chiami un assistente, solo che non sentivano". In zona arbitro Barella dice all'arbitro: "Lo tocca quando è a terra! E tu non l'hai fischiato". E Mariani ancora: "Siamo in quattro". E poi a Lautaro: "E' Mkhitaryan che fa fallo". Mariani chiude le polemiche con Lautaro: "Basta, non ti prendere il giallo così".