Una delle immagini ad effetto di Napoli-Inter è sicuramente il parapiglia scoppiato nel secondo tempo dopo un diverbio tra Denzel Dumfries e Antonio Conte . Ecco cos'è successo raccontato da Bordo CAM su DAZN.

Dumfries su una palla mezza e mezza rimane giù dopo un contrasto con Neres. Conte gli dice subito: "Ma stai in piedi, Dumfries! Ma che è? Dumfries, ti sei buttato eh". Poi lo guarda con un sorriso sarcastico, il tono è tranquillo: ma Dumfries lo manda a quel paese e Conte perde la testa.