Una delle immagini ad effetto di Napoli-Inter è sicuramente il parapiglia scoppiato nel secondo tempo dopo un diverbio tra Denzel Dumfries e Antonio Conte. Ecco cos'è successo raccontato da Bordo CAM su DAZN.
Napoli-Inter, quando Conte perde la testa: “Dumfries abbi rispetto!”. E Denzel dice a Spinazzola…
Una delle immagini ad effetto di Napoli-Inter è sicuramente il parapiglia scoppiato dopo un diverbio tra Denzel Dumfries e Antonio Conte
Dumfries su una palla mezza e mezza rimane giù dopo un contrasto con Neres. Conte gli dice subito: "Ma stai in piedi, Dumfries! Ma che è? Dumfries, ti sei buttato eh". Poi lo guarda con un sorriso sarcastico, il tono è tranquillo: ma Dumfries lo manda a quel paese e Conte perde la testa.
I due iniziano ad insultarsi a distanza, finché Conte non gli dice: "Abbi rispetto abbi". Da lì a pochi secondi la palla esce in quella zona, Dumfries è a tiro e va a confronto col tecnico del Napoli: Chivu prova a chiamare il proprio giocatore, che ormai è partito. L'olandese dice a Spinazzola: "Lui ha insultato me".
