FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Turchia, Calhanoglu tra i convocati di Montella per le prossime due gare

ultimora

Turchia, Calhanoglu tra i convocati di Montella per le prossime due gare

Turchia, Calhanoglu tra i convocati di Montella per le prossime due gare - immagine 1
Il ct della Nazionale turca ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Georgia e Spagna valide per le qualificazioni ai Mondiali
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il ct della nazionale turca Vincenzo Montella ha diramato la lista dei convocati per le due partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Tra gli "italiani", chiamati il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu e Yildiz oltre al romanista Celik.

Turchia, Calhanoglu tra i convocati di Montella per le prossime due gare- immagine 2

La Turchia sarà impegnata prima contro la Georgia giovedì 4 settembre alle 18, poi in casa, a Konya contro la Spagna il 7 settembre alle 20.45. Ecco la lista completa dei convocati dal ct italiano alla guida della Nazionale turca:

PORTIERI

Altay Bayındır – Manchester United

Berke Özer – LOSC Lille

Mert Günok – Beşiktaş A.Ş.

Uğurcan Çakır – Trabzonspor A.Ş.

DIFENSORI

Abdülkerim Bardakcı – Galatasaray A.Ş.

Çağlar Söyüncü – Fenerbahçe A.Ş.

Eren Elmalı – Galatasaray A.Ş.

Ferdi Kadıoğlu – Brighton & Hove Albion FC

Merih Demiral – Al-Ahli Saudi FC

Mert Müldür – Fenerbahçe A.Ş.

Samet Akaydin – Çaykur Rizespor A.Ş.

Yusuf Akçiçek – Fenerbahçe A.Ş.

Zeki Çelik – AS Roma

CENTROCAMPISTI

Demir Ege Tıknaz – Beşiktaş A.Ş.

Hakan Çalhanoğlu – FC Internazionale Milano

İsmail Yüksek – Fenerbahçe A.Ş.

Kaan Ayhan – Galatasaray A.Ş.

Orkun Kökçü – Beşiktaş A.Ş.

Salih Özcan – Borussia Dortmund

ATTACCANTI

Arda Güler – Real Madrid CF

Barış Alper Yılmaz – Galatasaray A.Ş.

Can Uzun – Eintracht Frankfurt

Deniz Gül – FC Porto

İrfan Can Kahveci – Fenerbahçe A.Ş.

Kenan Yıldız – Juventus

Kerem Aktürkoğlu – SL Benfica

Oğuz Aydın – Fenerbahçe A.Ş.

Yunus Akgün – Galatasaray A.Ş.

Leggi anche
Taremi, fuori un’altra. In Grecia: “Olympiakos lo molla, ecco perché”
Taremi: “Mi confronto con l’Inter per la scelta migliore. Ho un contratto con loro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA