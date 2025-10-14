A Cristian Chivu sarà di certo scappato un sorriso, mentre si sfregava le mani in attesa di riaverlo a disposizione. Perché, con due trasferte alle porte non proprio banali come Roma e Napoli, poter schierare un Calhanoglu in questo stato di forma è certamente un plus non da poco.
Nel doppio impegno con la sua Turchia contro Bulgaria e Georgia, infatti, il centrocampista ha mandato un messaggio chiaro a tutto il mondo Inter, visti i quattro assist in circa 180' forniti ai compagni di Nazionale.
Nel 6-1 inflitto alla Bulgaria, doppio assist per Arda Guler e Yildiz. Stasera, invece, contro la Georgia doppio passaggio chiave per Demiral nel 4-1 per la Nazionale di Montella. Pennellate a profusione, giocate illuminanti: Calhanoglu in ottica forma: Chivu si sfrega le mani per Roma-Inter.
